Программу Кудрявцевой на НТВ закрывают, а она все отрицает

17.05.2020 | 20:43

Сразу несколько крупных СМИ распространили информацию о том, что Лера Кудрявцева внезапно осталась без работы.

Якобы на телеканале НТВ закрыли все программы продакшеном которых занимался Тимур Вайнштейн. Среди них "Секрет на миллион", "Звезды сошлись", "ДНК" и другие передачи.

Причина - сокращение рекламы в период самоизоляции и пандемии коронавируса. Только по предварительным оценкам экспертов, рынок телерекламы рухнул почти на 40 процентов.

Возмущённая непроверенным новостями о своём увольнении с НТВ, Лера Кудрявцева записала видеообращение, в котором подробно объяснила, как все устроено на телевидении и что телеведущие летом часто уходят в отпуск.

"Ну я к вам уже обращаюсь, ну хватит фейки писать, невозможно уже. То оттуда уволили, то то закрывается... Ничего не закрывается, пишем в стандартном режиме... Хватит придумывать то, чего нет, откуда вы все это берете", - заявила Кудрявцева в видеообращение, которое опубликовал телеграм-канал "Только никому".