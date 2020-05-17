«Не в нужном месте, не в нужное время»: всплыли новые данные о задержании Муцениеце

Появилась новая информация о задержании Агаты Муцениеце. Адвокат актрисы сделала заявление о случившемся.
Буквально недавно с актрисой Агатой Муцениеце произошла небольшая неприятность. Сотрудники правоохранительных органов задержали артистку задержали в центре Москвы.
Во время пробежки знаменитость обратила внимание на то, что в одном из столичных парков вырубают деревья. После этого актрису заметили полицейские, которые доставили ее в отделение.
Позже блюстители порядка разъяснили актрисе, что находиться на улице во время режима самоизоляции без специального пропуска нельзя. Муцениеце была отпущена домой без каких-либо последствия.
Во время пробежки знаменитость обратила внимание на то, что в одном из столичных парков вырубают деревья. После этого актрису заметили полицейские, которые доставили ее в отделение.
Позже блюстители порядка разъяснили актрисе, что находиться на улице во время режима самоизоляции без специального пропуска нельзя. Муцениеце была отпущена домой без каких-либо последствия.
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