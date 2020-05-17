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«Илон Маск нервно курит»: сын Галкина удивил необычными способностями

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Максим Галкин часто хвастается достижениями своих детей. Малыши радуют публику стихами, песнями и милыми играми. Но Гарри решил перейти на новый уровень и ошарашил поклонников своими способностями.

Шоумен Максим Галкин искренне гордится наследниками. Двойняшки Гарри и Лиза действительно не по годам развиты. Дети рассказывают стихи, профессионально исполняют сложные песни и ежедневно радуют своих звездных родителей. Супруг Аллы Пугачевой раскрыл еще один талант сына – оказалось, малыш растет настоящим конструктором-изобретателем.

В своем инстаграм-аккаунте Максим Галкин опубликовал умилительное видео. На кадрах Гарри демонстрирует отцу свое новое изобретение – машину "Будущее".

"Папочка, я сделал такую штуковину сам, без схемы. Сам додумался как-то в голове", – презентует свое творение малыш.

Сразу выполнить задуманный эксперимент звездному наследнику не удалось, но комик высоко оценил способности сына. "Машина "Будущее", изобретатель Гарри", – подписал пост юморист.

Подписчики согласились со знаменитым родителем и похвалили малыша за его таланты. "Илон Маск нервно курит в сторонке", "Супер! Славные ребятки!", "Крутой сотрудник конструкторского бюро им. Галкина", "Юный изобретатель", – умилялись фолловеры в комментариях.

К слову, Лиза и Гарри давно стали звездами соцсети. Максим Галкин часто публикует видео и фото со своими наследниками. Он считает, что звездным деткам с раннего возраста нужно привыкать к вниманию публики.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин познакомились в 2001 году. Через десять лет пара сыграла свадьбу. Многие скептики долгое время не верили в искренность влюбленных, но годы показали, что звездам удалось создать по-настоящему крепкий и гармоничный союз.

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Источник — dni.ru
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