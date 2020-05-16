Полезное

«У них давно нет чувств»: вскрылись подробности развода Эмина Агаларова

Печать

На днях Эмин Агаларов шокировал поклонников известием о разводе с Аленой Гавриловой. Однако, как оказалось, в их расставании нет ничего удивительного. Супруги уже давно остыли друг к другу.

О расторжении брака с Аленой Гавриловой предприниматель сообщил в минувшую среду, 13 мая, в личном микроблоге. Эмин Агаларов поблагодарил бывшую возлюбленную за каждый прожитый вместе день и пообещал пронести чувство уважения к ней через всю жизнь.

Назвать причину развода музыкант отказался, и теперь поклонники выдвигают различные версии произошедшего. Журналисты обратились за помощью к тарологу Саоне. Ясновидящая рассказала, что расставание Эмина Агаларова и Алены Гавриловой было логичным.

"Решение о разводе было правильным, так как в этих отношениях давно нет чувств. А если их нет, то не нужно мучить друг друга", – цитирует таролога "Пятый канал". По словам Саоны, у предпринимателя уже есть молодая пассия, о которой все скоро узнают.

Эмин Агаларов хочет изменить свою жизнь и совсем скоро отправится с новой возлюбленной в длительное путешествие. "На данный момент у него есть любовь, чувства. Он хочет поменять все, как ему кажется, в нужное русло", – заявила экстрасенс.

Напомним, певец Эмин Агаларов узаконил отношения с моделью Аленой Гавриловой летом 2018 года. Церемонию бракосочетания вел шоумен Андрей Малахов, а среди гостей были замечены певец Григорий Лепс, рэпер Тимати и исполнительница Зара.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте