«У них давно нет чувств»: вскрылись подробности развода Эмина Агаларова

16.05.2020 | 09:31

На днях Эмин Агаларов шокировал поклонников известием о разводе с Аленой Гавриловой. Однако, как оказалось, в их расставании нет ничего удивительного. Супруги уже давно остыли друг к другу.

О расторжении брака с Аленой Гавриловой предприниматель сообщил в минувшую среду, 13 мая, в личном микроблоге. Эмин Агаларов поблагодарил бывшую возлюбленную за каждый прожитый вместе день и пообещал пронести чувство уважения к ней через всю жизнь.

Назвать причину развода музыкант отказался, и теперь поклонники выдвигают различные версии произошедшего. Журналисты обратились за помощью к тарологу Саоне. Ясновидящая рассказала, что расставание Эмина Агаларова и Алены Гавриловой было логичным.

"Решение о разводе было правильным, так как в этих отношениях давно нет чувств. А если их нет, то не нужно мучить друг друга", – цитирует таролога "Пятый канал". По словам Саоны, у предпринимателя уже есть молодая пассия, о которой все скоро узнают.

Эмин Агаларов хочет изменить свою жизнь и совсем скоро отправится с новой возлюбленной в длительное путешествие. "На данный момент у него есть любовь, чувства. Он хочет поменять все, как ему кажется, в нужное русло", – заявила экстрасенс.

Напомним, певец Эмин Агаларов узаконил отношения с моделью Аленой Гавриловой летом 2018 года. Церемонию бракосочетания вел шоумен Андрей Малахов, а среди гостей были замечены певец Григорий Лепс, рэпер Тимати и исполнительница Зара.