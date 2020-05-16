Пугачева не сдержалась при виде поющего сына Собчак

16.05.2020 | 15:54

Ксения Собчак благодарна карантину, что теперь она может больше времени проводить со своим сыном. Журналистка стала чаще показывать наследника поклонникам.

Раньше Ксения Собчак редко видела сына, потому что большую часть времени проводила на различных съемках. Теперь же из-за режима самоизоляции телеведущая в основном сидит дома и наслаждается досугом с трехлетним наследником. "Проводить дни и недели напролет с сыном – невообразимое счастье", – написала недавно журналистка в своем инстаграм-аккаунте.

Она опубликовала видео, где Платон исполняет русскую народную песню "Калинка". Мальчик энергично прыгает на кровати и напевает строчки из известной композиции. Пользователи Сети восхитились сыном Собчак, они написали, что малыш у телеведущей восхитительный. "Прелестный ребенок у вас", "Такое дитя у вас чудесное! Спокойный и смышленый! Значит все в семье хорошо!", "Какой хорошенький мальчик", – отметили фолловеры.

В комментариях также отметилась народная артистка Алла Пугачева. Она удивилась таланту Платона, поэтому написала: "Великолепный слух. Поздравляю". Действительно, мальчик спел хорошо и попал практически во все ноты.

Напомним, недавно Ксения Собчак вместе с сыном и супругом съездила в гости к Дмитрию Маликову. Пользователи Сети удивились, что телеведущая подвергает сына опасности, ведь во время пандемии детям обязательно нужно сидеть дома.