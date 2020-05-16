Нужна молодая и зажигательная: Меладзе ищет замену красавице-блондинке

16.05.2020 | 12:00

Поклонники знаменитого российского продюсера пришли в изумление от новой публикации в его инстаграм-аккаунте. Старший брат Валерия Меладзе на всю страну объявил о поиске молодой и харизматичной девушки.

Она должна будет заменить на сцене красавицу-блондинку Эрику Герцег, которая недавно объявила об уходе из состава легендарной "ВИА Гры". 31-летняя исполнительница пояснила, что планирует начать сольную музыкальную карьеру.

В одном из интервью Эрика рассказала, что Константин Меладзе поддержал ее решение. Тем не менее, в соответствии с договором ей придется доработать в "ВИА Гре" до конца текущего года. Кроме того, она поможет своей "наследнице" освоиться на новом месте.

В описании к новой публикации в своем инстаграм-аккаунте продюсер объявил о старте международного конкурса для девушек, желающих попасть в состав группы. Среди условий он указал большую харизму, зажигательность и возраст от 18 до 25 лет.

Для участия в кастинге претенденткам необходимо спеть на камеру, а также предоставить фотографии в полный рост и без ретуши.

"Твоя решимость не знает преград, а харизма бьет разрядами тока? Тогда ты точно та, кто нам нужен!", – подытожил Константин Меладзе.