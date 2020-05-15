«Я поговорила с Костей»: фаворитка Меладзе покидает коллектив

15.05.2020 | 13:40

В Сети то и дело муссируются слухи о личной жизни продюсера, композитора Константина Меладзе. Недавно ему приписали роман с солисткой его группы "ВИА Гра" Эрикой Герцег. А теперь стало известно, что артистка покинула коллектив.

Эффектная блондинка Эрика Герцег появилась в группе "ВИА Гра" в 2013 году. Она наряду с Мишей Романовой и Настей Кожевниковой стала одной из финалисток шоу "Хочу в "ВИА Гру". Несмотря на то что в последнее время коллектив не выпустил ни одной песни, ставшей хитом, имя Эрики Герцег хорошо известно. Правда, совсем не в формате ее творчества.

В Сети ходят упорные слухи, будто молодой блондинкой увлекся продюсер коллектива Константин Меладзе, который женат на певице Вере Брежневой, бывшей участнице этой же группы. Когда-то именно ее вместе с Анной Седоковой и Надеждой Грановской называли "золотым составом" "ВИА Гры".

Несколько месяцев назад появилась информация, будто из-за увлечения Меладзе молодой Герцег его брак с Брежневой оказался на грани развода. Впрочем, потом и Константин, и Вера ясно дали понять, что расставаться не намерены. А теперь Эрика объявила об уходе из группы. Свое заявление певица сделала во время прямого эфира.

В интервью Эрика Герцег рассказала, что задумалась об уходе еще в начале года. "Я поговорила с Костей, Костя меня поддерживал. И я до Нового года работаю в группе, пока не найдем девочку. Надо репетировать, научить ее песням, программе, а я пока еще с вами", – сообщила молодая блондинка.

Интересно, что еще до этого прямого эфира в "Инстаграме" на страничке продюсерского центра Константина Меладзе появилось объявление о поиске талантливых девушек от 18 до 25 лет. Поклонники немедленно стали гадать, кто же уходит из коллектива. Это оказалась Эрика Герцег.