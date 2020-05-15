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«Вы видели?!» Бузова сильно ударилась спиной во время съемок

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Ольга Бузова на самоизоляции соскучилась по жарким странам и сымитировала отпуск на море. К сожалению, игровая съемка закончилась плачевно.

Поющая ведущая решила развлечь поклонников и выложила в свой инстаграм-аккаунт видео с террасы собственного дома. Она показала, как якобы отправляется на отдых. Роль большого бассейна в отеле выполнил надувной – на крыше высотки.

Ольга Бузова прыгнула в бассейн ради эффектного кадра и получила травму.

Звезда сильно ударилась спиной. "Вы видели?!" – взвыла от боли знаменитость. Появившийся в кадре оператор отметил, что дубль они снимать не будут. Фанаты посочувствовали артистке и выразили надежду, что ничего особо серьезного не произошло.

Подобным роликом певица запустила флешмоб, пригласив поклонников принять в нем участие и показать свой отпуск этого года либо пародии на него. К слову, фолловеры отметили стройность фигуры Ольги Бузовой, которая за карантин не набрала и грамма лишнего веса.

Напомним, на самоизоляции звезда участвовала в баттлах с блогерами. При этом за некоторые из них Ольга Бузова подверглась жесткой критике.

Как писали "Дни.ру", ранее теледива искупалась в полной ванне с заваренной лапшой быстрого приготовления, сожгла несколько дорогих платьев и разбила телевизор. Многие россияне осудили Ольгу Бузову за то, что в кризис, когда некоторым людям нечего есть, она кощунственно относится к пище.

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Источник — dni.ru
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