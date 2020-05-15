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Валерию перепутали с Пугачевой

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На карантине многие звезды шоу-бизнеса стали ближе к народу. Соблюдая режим самоизоляции, они делают множество публикаций в свой инстаграм-аккаунт и выводят насущные темы на обсуждения. Однако недавний снимок 52-летней певицы Валерии в маске ввел в замешательство пользователей Сети.

Иосиф Пригожин во время карантина стал чаще выкладывать домашнее видео, рассказывая о бытовой жизни с женой, певицей Валерией. Супруги ответственно соблюдали режим самоизоляции, однако недавно им пришлось его нарушить. 14 мая продюсер и певица отправились в Останкино, чтобы принять участие в передаче "Вечерний Ургант".

Валерия отчиталась перед поклонниками. Она опубликовала несколько снимков, сделанных в машине. На одном из них певица запечатлена в темных очках и медицинской маске, давая понять пользователям Сети, что средство защиты у нее есть и критиковать вовсе не следует.

Однако некоторые подписчики не сразу признали исполнительницу хита "Часики". Все встало на свои места, когда они обратили внимание на название инстаграм-аккаунта. Дело в том, что пользователи Сети перепутали Валерию с Аллой Пугачевой. Сходство супруги Пригожина с примадонной российской эстрады заметили и авторы телеграм-канала "Только никому..."

"Алла Борисовна? А, Алла Юрьевна. В маске ну очень похожи", – написали они.

Кстати, некоторые поклонники написали Валерии, что маска, которую она носит, нисколько не защищает от коронавириуса. Также им показалось, что певица надела медицинский атрибут и выложила фото только ради привлечения внимания.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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