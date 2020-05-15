В ПФР разъяснили, кому и почему могут отказать в выплате 10 000 рублей на ребенка

15.05.2020 | 11:05

У россиян возникает множество вопросов, как получить и кто может рассчитывать на единовременную выплату в 10 000 рублей на ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно.

Как сообщили порталу day24 в Пенсионном фонде России, отказ со стороны ведомства может произойти по четырем причинам.

Основанием для полного отказа в выплате может стать:

- отсутствие права на выплату в связи с несоответствием возраста ребенка;

- лишение или ограничение родительских прав в отношении ребенка;

- смерть ребенка, на которого подается заявление о ежемесячной выплате;

- недостоверные сведения в заявлении.

Напомним, о начале выплат заявил президент РФ Владимир Путин. Помощь россиянам входит в пакет поддержки населения и бизнеса в связи с эпидемией коронавируса.

Выплата в 10 000 рублей положена детям, родившимся в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017, причем ребенок вместе с заявителем должны быть гражданами России. Наличие или отсутствие права на материнский капитал значения не играют.

Помощь от государства получит каждый ребенок в семье, если он и его родители отвечают перечисленным ранее критериям.

То есть если в семье трое детей в возрасте 4, 7 и 14 лет, все они являются гражданами РФ, так же как и заявитель, то семья может рассчитывать на выплату в 30 000 рублей.

В пенсионном фонде напомнили, что заявление надо заполнять на каждого ребенка. Сделать это можно на едином портале госуслуг, заявление подает только один из родителей или опекун.

«Для заполнения всех полей нужен документ, удостоверяющий личность заявителя, его СНИЛС, свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка, данные банковского счета (их можно посмотреть в интернет-банке: нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета). Номер карты, который нанесен на ее поверхность, не совпадает с номером счета и не подходит для перечисления выплаты», - сообщили в ПФР.

Прикладывать какие-либо документы не нужно, все данные проверятся автоматически.

«Выплата не может осуществляться на счет другого лица - только заявителю. Получение выплаты в отделениях Почты России не предусмотрено. Единовременная выплата поступит на банковский счет, указанный в заявлении. Перечисление выплат начнется с 1 июня 2020 года», - добавили в ПФР.