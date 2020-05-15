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Свои остались только уши: пластический хирург до неузнаваемости изменил Малиновскую

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Певица Шер не раз называла себя "девушкой из рекламы пластической хирургии". Она говорила: "Если я захочу поместить себе груди на спину, я это сделаю". Но похоже, у 73-летней американки появилась серьезная конкурента в России – 39-летняя Маша Малиновская.

Если посмотреть, какой была Малиновская в подростковом возрасте и сегодня, то покажется, что перед нами два разных человека. Отличие колоссальное! Малиновская столько раз ложилась под нож хирурга, что, кажется, будто нетронутыми у нее остались только уши. Нет пределу совершенству, как говорится!...

"Хочу сделать своеобразный каминг-аут, быть честной и признаться во всех хирургических манипуляциях с лицом, – говорит Маша. – Я делала ринопластику (исправление врожденных или приобретенных деформаций носа – Прим. ред.). Операция прошла успешно и я очень довольна результатом", - начала свой рассказ Малиновская.

По словам Марии, операцию делал один из лучших хирургов России. "Я убрала брыльки (эффект снижения активности жировой клетчатки в области щек, приводящий к искажению овала лица – Прим. ред.) на щечках у того же волшебника. Делала эндоскопическую подтяжку верхней трети лица, височную подтяжку, блефаропластику (операция по изменению формы век, разреза глаз – Прим. ред.) и липофилинг (коррекцию жировой ткани – Прим. ред.) век. Я трижды (с первого и второго раза не получилось) удаляла биополимер из губ (они были у нее непомерно большие – Прим. ред.)".

Пояснила перекроенная Маша и то, в каких случаях стоит обращаться в пластическому хирургу. "Это возрастные проблемы, имиджевые (нос крючком и пр.), которые объективно отравляют вам жизнь. А обо всех операциях и инъекциях сделанных в юности (грудь, губы) я жалею!", – уверяет Малиновская.

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Источник — dni.ru
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