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Стас Пьеха позволил себе неуважительный жест по отношению к публике

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Бунтарства в Пьехе прежде на замечалось, но на самоизоляции у многих просто не выдерживают нервы. Ведь без работы, без концертов, без зрителей артистам приходится тяжело.

В последнее время на странице выпускника "Фабрики звезд" Стаса Пьехи в социальной сети "Инстаграм" стали появляться необычные снимки. То певец медленно жует пучок укропа, то вдруг начинает громко гавкать. Только что он опубликовал еще более провокационный кадр – внук Эдиты Пьехи показывает всем средний палец. На языке жестов это означает "пошел ты на..!"

Конечно, сложно представить подобный неприличный жест у Федора Шаляпина, Сергея Лемешева, Иосифа Кобзона. Это были люди другой культуры! Иосиф Давыдович, например, настолько уважал публику, что в концертном костюме не позволял себе даже садиться.

Но все это, как говорится, былое и думы. Теперь другие нравы. "В нынешних реалиях мирового пи**** (непечатная брань. – Прим. ред.) вполне себе актуальненько", – подписал снимок довольный собой Стас. Он сопроводил его красноречивым хештегом "#идитыпьеха".

"Выход эпатажного Стаса", "Ваше пальцесочетание не очень красивое", "В нынешних реалиях надо ***пу показывать, и лучше сестры", – комментируют увиденное шокированные люди.

Жаль только, что хороший в общем-то артист теперь привлекает к себе внимание эпатажными выходками, а не новыми песнями.

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Источник — dni.ru
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