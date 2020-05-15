Полезное

От снимка непохожей на себя Аллегровой народ пришел в восторг

Печать

Ирина Аллегрова редко делает публикации в своем инстаграм-аккаунте. Удивительные снимки артистки выкладывают преданные поклонники.

На протяжении 40 лет Ирина Аллегрова поддерживает образ роскошной блондинки. Она выходит на сцену с объемной прической и в элегантных платьях. Именно такой ее знает большинство поклонников. Однако настоящие ценители творчества Ирины Александровны с легкостью узнают ее, даже если снимок сделан в самом начале карьеры артистки.

В инстаграм-аккаунте, который ведут фанаты Аллегровой, опубликовали редкое фото певицы. Очевидно, кадр был сделан в 70-х годах прошлого века. Артистка запечатлена с темными волосами. При этом на ее лице практически нет макияжа.

Преданные поклонники восхитились снимком. Они признались, что не узнать Ирину Александровну на этом фото было бы преступлением. "Что сейчас, что в то время, вы выглядите шикарно", "Само очарование, этот взгляд и улыбку ни с кем не перепутать", "Талант и красота!!! Все так же прекрасна", – написали пользователи Сети.

Напомним, на праздновании дня рождения сестры Игоря Крутого Ирина Аллегрова появилась в компании привлекательного брюнета. Было видно, что артистка счастлива рядом с ним. Кем оказался молодой человек, портал писал ранее.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте