От снимка непохожей на себя Аллегровой народ пришел в восторг

15.05.2020 | 08:00

Ирина Аллегрова редко делает публикации в своем инстаграм-аккаунте. Удивительные снимки артистки выкладывают преданные поклонники.

На протяжении 40 лет Ирина Аллегрова поддерживает образ роскошной блондинки. Она выходит на сцену с объемной прической и в элегантных платьях. Именно такой ее знает большинство поклонников. Однако настоящие ценители творчества Ирины Александровны с легкостью узнают ее, даже если снимок сделан в самом начале карьеры артистки.

В инстаграм-аккаунте, который ведут фанаты Аллегровой, опубликовали редкое фото певицы. Очевидно, кадр был сделан в 70-х годах прошлого века. Артистка запечатлена с темными волосами. При этом на ее лице практически нет макияжа.

Преданные поклонники восхитились снимком. Они признались, что не узнать Ирину Александровну на этом фото было бы преступлением. "Что сейчас, что в то время, вы выглядите шикарно", "Само очарование, этот взгляд и улыбку ни с кем не перепутать", "Талант и красота!!! Все так же прекрасна", – написали пользователи Сети.

Напомним, на праздновании дня рождения сестры Игоря Крутого Ирина Аллегрова появилась в компании привлекательного брюнета. Было видно, что артистка счастлива рядом с ним. Кем оказался молодой человек, портал писал ранее.