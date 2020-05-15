«Меня там гнобили»: Цискаридзе призвал распустить Большой театр

15.05.2020 | 20:21

Николай Цискаридзе служил в Большом театре более двух десятков лет. Прославленную сцену танцор покидал со скандалом.

Николай Цискаридзе не смог найти общий язык с руководством учреждения. По словам знаменитости, в начале 2000-х Большой театр возглавили непрофессионалы. С тех пор в культурном заведении начался упадок. "Все полетело в тартарары", – признался артист.

Нынешний театр мало напоминает тот, в который когда-то пришел работать Цискаридзе. Сегодня там руководят люди, мало понимающие в искусстве. Николай не хотел становиться частью происходящего в Большом театре кошмара. "Меня там гнобили. В театре надо распустить всех, потому что все, что там происходит, – преступление", – заметил артист.

Также Николай Цискаридзе поведал, что много лет назад, получая диплом, он дал обещание своему педагогу Петру Антоновичу Пестову, что вовремя завершит карьеру. Наставник сказал танцору, что его природа актуальна до тех пор, пока молода. Амплуа Николая – это принц, который обязательно должен быть свеж и хорош собой.

Напомним, Николай Цискаридзе сегодня занимает пост ректора Академии русского балета имени Вагановой. На этой должности знаменитость с 2014 года.