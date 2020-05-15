«Глаз не отвести»: избранница Нагиева из «Кухни» похвасталась внешностью

15.05.2020 | 19:37

Марию Горбань зрители знают как избранницу Дмитрия Нагиева в сериале "Кухня". 33-летняя артистка похвасталась роскошной фигурой.

Мария сидит на карантине в подмосковном особняке. Высвободившееся из-за вспышки коронавирусной инфекции время знаменитость и ее супруг, оператор Кирилл Зоткин, проводят с пользой. Например, снимают потрясающей красоты видео.

Зоткин запечатлел Горбань в бассейне. Мария плавает и выныривает из воды, а также демонстрирует на камеру роскошное тело в купальнике. "Мой муж оператор и снимает красивое кино, а еще он снимает красиво меня..." – подписала видео экранная возлюбленная Дмитрия Нагиева.

Ролик никого не оставил равнодушным. Поклонники отметили, что Горбань находится в великолепной форме: "Аааааааа!!!!!! Смотрю и плачу и говорю себе : - хватит кушать булки! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", "Он Вашу попу снимает хорошо", "Очень красиво, глаз не отвести!"

Сниматься в кино Мария Горбань начала довольно рано. Подростком она была задействована в сериале "Простые истины". В теленовелле юная артистка получила главную роль в одном эпизоде.

Знаковой для Марии стала работа в картине "Кухня". Актриса сыграла Кристину, избранницу Дмитрия Нагиева. В этом же образе знаменитость появилась в спин-оффе "Отель "Элеон". Горбань и Нагиев так гармонично смотрятся вместе, что изображают пару не только в теленовеллах, но и в рекламе известного мобильного оператора.