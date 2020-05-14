«Запомни это состояние»: Михалков отхлестал по щекам жалеющую себя дочь

14.05.2020 | 12:31

14 мая день рождения празднует дочь режиссера Никиты Михалкова. Анне исполнилось 46 лет.

Анна Михалкова – успешная актриса, продюсер и телеведущая. Тонкости профессии она начала осваивать еще в раннем детстве. Никита Сергеевич на протяжении нескольких лет снимал дочь в документальном проекте "Анна от 6 до 18".

Михалкова не скрывает, что работать на площадке с отцом непросто. Режиссер строг и беспощаден. Он многого требует от подчиненных, особенно если это члены его семьи.

В 1997 году Анна снималась в картине отца "Сибирский цирюльник". Артистке к тому времени исполнилось 23 года. По сценарию ее героине необходимо было заплакать.

Дочь режиссера сделала все так, как учили в театральном вузе, однако ее игрой Михалков остался недоволен. Кинематографист подошел к плачущей Анне и несколько раз ударил по щеке. "Ты себя жалеешь!" - сказал Никита Сергеевич.

От боли и обиды в глазах Анны зажглась неподдельная ярость. Именно этого и добивался режиссер. "Вот, запомни это состояние! Теперь играй!" – сказал он наследнице.

Сегодня Анна Михалкова – опытная актриса с большим количеством ролей и кинонаград. На недавнем смотре телевизионных художественных фильмов "Утро Родины" в Южно-Сахалинске дочь мэтра признали победительницей в номинации "Лучшая женская роль" за работу в сериале Бориса Хлебникова "Шторм".