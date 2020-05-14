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«Я его мыла, кормила, одевала»: Цымбалюк-Романовская объяснила свое право на квартиру известного артиста

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Виталину Цымбалюк-Романовскую часто называют мошенницей на доверии. Мол, обобрала теперь уже бывшего мужа Армена Джигарханяна и пустила его по миру. Киевской пианистке эти голословные обвинения надоели, и она решила поставить точку.

"15 лет мы с ним прожили душа в душу, – смахнула слезу Виталина. – И мне ни за что не стыдно. Стыдно было бы, если бы я захотела добавить в наши разборки перчика, доведя все до гротеска. Хорошо, что по мне видно, когда я вру".

Многие думают, что юной пианисткой двигала не "святая к музыке любовь", а корысть и алчность – мол, актера она "полюбила" из-за богатства. "За первые восемь лет Армен Борисович не то что подарка, цветка мне не купил!" – побожилась Виталина. И сама она ничего не просила. "Это унизительно", – считает бывшая жена Джигарханяна.

"Все, что я имею, Армен Борисович подарил мне по доброй воле!" – отметила пианистка.

"Думаю, я заслужила, – подчеркнула Виталина. – В конце концов, именно я выходила его после двух инсультов, круглосуточно мыла, кормила, одевала. Фактически он был моим ребенком..."

Все знают, что Цымбалюк-Романовская не только обращалась к мужу на "Вы", но шила ему в Германии обувь на заказ, варила вкусный клюквенный компот, кормила из ложки и водила под ручку. За шикарную квартиру в Москве можно и не такое вынести. Виталину же подозрения в корысти больно ранят.

"Отдать лучшие годы за квадратные метры? И потом, будь в этом только расчет, я бы давно завела любовника, а у меня и желания не возникало", – заверила она. Действительно, этого белокурого ангела вряд ли можно упрекнуть в меркантильности и подлости.

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Источник — dni.ru
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