Цымбалюк-Романовская назвала главное зло в жизни Джигарханяна

14.05.2020 | 13:52

Армен Джигарханян был женат трижды. Но наиболее громкими оказались его отношения с киевской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Их брак и развод обсуждаются на все лады до сих пор.

Не так давно прошла новость, что 84-летний Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой – 77-летней Татьяной Власовой. Мол, стареть будем вместе. Но Виталина Цымбалюк-Романовская иначе как со смехом не может на это реагировать. По ее мнению, бывший муж в силу преклонного возраста и болезней не отдает себе отчета о том, что происходит.

"Если бы он понимал, что Татьяна Власова и Ольга Казаченко явились к нему ради того, чтобы записать программу для Первого канала и сфотографировать в нелепой шапке с зайчиком, он бы никогда этого не допустил, – уверена Виталина. – Раньше он никогда не ходил на шоу, а ведь нам поступали очень заманчивые предложения! Он всегда отказывался. Сейчас у него та жизнь, от которой он всегда бежал. Один развод в 80 лет чего стоит! А возвращение к бывшей жене, которая его раздражала даже на расстоянии?"

По мнению пианистки, актер на дух не переносит вдруг приехавшую из Америки Татьяну Власову. "Лет тридцать назад бывшая жена Джигарханяна жаловалась подругам на отсутствие интереса со стороны мужа. Джигарханян признавался мне, что до нашей встречи ему казалось, что его личная жизнь закончилась", – говорит Виталина. И, действительно, юная киевская прелестница смогла пробудить в престарелом муже задремавшую было мужскую силу.

Что же касается Власовой, то, по словами Цымблалюк-Романовской, Джигарханян всегда был страшно на нее обижен. "Он всегда винил Татьяну Власову. Говорил: "Она – главное зло в моей жизни!" – вспоминает пианистка. – Первое время его мама часто приезжала в Москву, но, видя, как живет ее сын, решила встречаться с ним только в Ереване".