Тарасов обвинил Бузову в отсутствии желания забеременеть

14.05.2020 | 14:39

Ольга Бузова последнее время часто дает интервью, в которых рассказывает о взаимоотношениях со своим бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. Рассказы артистки о футболисте порой шокируют. Наконец, спортсмен решил прервать молчание и высказать свою позицию.

Мужчина стал новым гостем программы "Алена, блин!". Он поэтапно воссоздал всю картину их брака с Ольгой Бузовой. Оказалось, что певица не такая белая и пушистая, какой хочет казаться.

Также Дмитрий Тарасов озвучил главную причину, по которой его брак со звездой дал трещину. Молодые люди были вместе около пяти лет, и все это время спортсмен мечтал о детях, однако у пары не получалось. Сейчас футболист уверен, что причина была в неготовности Ольги к наследникам.

Как отметил мужчина, Бузова всегда много работала – она хотела развиваться в карьере. "Но мне на тот период не это нужно было. Да, я сдерживал ее порывы", – признался Тарасов.

"У меня игры выпадали на субботу, на пятницу, а это как раз были ее заработки, когда она еще диджей-сеты делала. И постоянно отпрашивалась у меня в какие-то там клубы. Мне надо спать, а я не могу – переживаю. Доверяю, но все равно переживаю, мало ли кто пристанет – ну обычные мужские переживания. Поэтому я многое запрещал делать", – отметил спортсмен.

Все пять лет брака пара пыталась завести детей, однако ничего не выходило. Дмитрий Тарасов заявил, что неоднократно проверялся, сдавал спермограммы и подталкивал Ольгу Бузову к лечению проблем. Девушка также часто ходила к врачам, пила гормоны, однако пять лет забеременеть не получалось.

В какой-то момент спортсмен понял, что артистка просто не готова. "Когда девочка хочет забеременеть, она для этого что-то делает. Хотя бы говорит об этом со своим мужем. Я этого не слышал. Слышал про работу, про какие-то там проекты, планы", – жалуется Тарасов. Футболист отметил, что Ольга даже пыталась обвинить его в том, что это он не может иметь детей, хотя у того уже подрастала дочь.

"Мои предположения, что человек просто принимал противозачаточные таблетки. Ты никогда из анализов этого не узнаешь", – уверяет спортсмен.

Мужчина заявил, что Бузова часто попрекала его фразой "если я тебе не рожу, ты меня бросишь". Дмитрий Тарасов отметил, что никогда бы не поступил так с женщиной, которая действительно бесплодна, однако он видел, что супруга просто не хочет становиться матерью.

Сама Ольга в недавнем интервью призналась, что очень переживает из-за того, что она не может забеременеть, писал портал day24. Ранее телеведущая сообщала, что Тарасов поднимал руку на нее.