Путину доложили, что вылечить Заворотнюк возможно с помощью вирусов

14.05.2020 | 19:50

Поклонники молятся за скорейшее выздоровление Анастасии Заворотнюк. О том, есть ли у звезды сериала "Моя прекрасная няня" шанс на спасение, рассказал специалист.

Сегодня, 14 мая, на совещании по вопросам развития генетических технологий с участием президента Владимира Путина директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал о технологиях, которые могут успешно бороться с онкологическими заболеваниями, причем на последней, четвертой, так называемой терминальной, стадии, когда уже никакие лекарства помочь больному не могут.

Якобы помочь онкобольным могут... вирусы. "Очень интересная эффективность такой технологии, мы реально ее проверяем на больных четвертой, терминальной стадии, когда им уже нечего терять, это добровольцы, и традиционная терапия уже не действует", – рассказал Александр Макаров.

Он отметил, что уже довольно большой процент случаев, когда после такого специфического лечения у больных происходит ремиссия. На совещании специалист неожиданно объявил на всю страну, что актриса Анастасия Заворотнюк борется с глиобластомой – разновидностью рака головного или спинного мозга, сообщает телеканал "360".

"Особенно хорошо это видно в случае глиобластомы – злокачественной опухоли, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие", – сообщил эксперт.

Макаров рассказал, что родные передали ученым клетки опухоли звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня". Те уже подобрали подходящие вирусы для того, чтобы уничтожить опухоль. Однако, по словам специалиста, ситуация у Анастасии Заворотнюк не настолько тревожная, чтобы понадобилось такое лечение.

Отметим, что откровения ученого Макарова уже стали сенсационными в Сети. Одни сомневаются, этично ли поступил эксперт, на всю страну объявив диагноз актрисы, который ее родные скрывали до последнего. Другие раскритиковали личность Анастасии Заворотнюк как ролевой модели для объединения общества, поскольку, по их словам, она "многократная разлучница" и якобы выставляла напоказ свое богатство, что порядком "подбешивало" бедное население страны.