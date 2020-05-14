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Плетнева не смогла покинуть шоу «Маска» из-за штрафа

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Солистка группы "Винтаж" рассказала о своих впечатлениях от участия в музыкальном шоу "Маска" на НТВ. Кроме того, она раскрыла финансовые детали проекта.

Певице изначально не понравился огромный костюм Попугая, приготовленный для нее. На первой же репетиции Анна Плетнева упала в обморок.

Дело в том, что костюм мешал ей двигаться, а огромный клюв закрывал глаза. Исполнительница чувствовала себя "чучелом". Она даже хотела покинуть шоу "Маска" уже после первой репетиции. Однако в этом случае по контракту звезда должна была бы заплатить неустойку в размере пяти миллионов рублей.

В итоге Анна Плетнева пошла на хитрость, выдав максимум подсказок о себе, чтобы жюри быстрее отправило ее домой. Но увидев все по телевизору, она поняла, что шоу "Маска" – это круто.

Напомним, победителем шоу "Маска" стал молодой певец Анатолий Цой. Он выступал под маской Льва, одолев в финале Ларису Долину, которая скрывалась в образе Оленя.

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Источник — dni.ru
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