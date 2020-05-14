«Мне очень больно и тяжело»: жена Эмина Агаларова лишилась покоя после известия о разводе

14.05.2020 | 10:23

Известие о разводе Эмина Агаларова и Алены Гавриловой шокировало общественность. Модель прокомментировала случившееся.

Вечером 13 мая предприниматель опубликовал черно-белую свадебную фотографию. Эмин Агаларов поблагодарил супругу за каждый проведенный день вместе. "Ты невероятно добрый, особенный человек", – подчеркнул артист в личном микроблоге.

По его словам, в их жизни наступил важнейший этап – совместное воспитание ребенка. Эмин Агаларов пообещал пронести через всю жизнь чувство уважения к бывшей возлюбленной. Возможность комментирования этой записи предприниматель ограничил.

Обеспокоенные поклонники принялись расспрашивать о случившемся Алену Гаврилову. Модель попросила пользователей оставить ее в покое.

"Дайте мне время прийти в себя, пожалуйста! Мне очень больно и тяжело! И сегодня день рождения мамы…" – написала она на своей странице в "Инстаграм".

Напомним, что певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова сыграли свадьбу в июле 2018 года. Церемонию посетили многие звезды российского шоу-бизнеса: Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Тимати, Зара. Событие встретило положительный отклик в Сети. Пользователи желали счастья паре.