Беременная Собчак боялась остаться одна

14.05.2020 | 11:46

Ксения Собчак рассказала о личной жизни. Скандально известная ведущая призналась: узнав об интересном положении, она забеспокоилась, что останется одинокой матерью.

На днях Ксения Собчак заявила, что пообщается с любым человеком за 70 тысяч рублей. Однако эти деньги не положит себе в карман, а отдаст на благотворительность. Гламурная блондинка пообещала перечислись суммы в фонд всемирно известной модели Натальи Водяновой "Обнаженные сердца".

Как ни странно, и в нынешних реалиях нашлись желающие пообщаться со скандально известной ведущей за кругленькую сумму. Беседа состоялась в рамках прямого эфира в "Инстаграм". Ксения поговорила даже на личные темы, которые обычно обходит стороной. У нее подрастает сын, родившийся в браке с актером Максимом Виторганом. Осенью Платону исполнится четыре года.

Собчак призналась, что, когда она ждала ребенка, испугалась остаться без мужчины, стать одинокой матерью. "Это была такая мысль, которая даже меня, человека довольно самостоятельного, буквально преследовала", – отметила телеведущая.

Однако когда родился сын, страх мгновенно улетучился. "Это удивительное ощущение, что наша связь с ним такая сильная, что я не боюсь остаться одна. Эта связь и есть самое главное", – заверила Ксения.

После появления Платона на свет, по словам популярной ведущей, она поняла, что ей больше никто не нужен. Даже сейчас, когда она счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым, блондинка убеждена: ее фундамент – сын. Ксения отметила, что стала чувствовать себя гораздо увереннее.

Собчак добавила, что малыш полностью перевернул ее представление о любви. Чувства к нему, по словам ведущей, гораздо сильнее того, что она когда-либо испытывала. Ксения сообщила, что материнство сильно ее изменило и останавливаться на одном ребенке она не намерена. Телеведущая мечтает родить девочку.