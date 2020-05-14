Бари Алибасов: Если с Лидией Николаевной что-то произойдет, в этом виновата будет ее милая дочка

14.05.2020 | 16:54

Скандал вокруг недвижимости Лидии Федосеевой-Шукшиной не утихает. Появились новые сенсационные подробности.

В 2019 году Лидия Федосеева-Шушкина подарила квартиру в Новой Москве своему мужу Бари Алибасову. А недавно артистка узнала, что тот переписал недвижимость на своего помощника Сергея Моцаря. Продюсер это объяснил временной невозможностью платить налоги с нее. Для артистки эта новость стала ударом, теперь она хочет вернуть квартиру.

В разразившийся скандал вмешался сын Бари Алибасова Бари. Он заявил, что именно ему принадлежала идея переоформить квартиру на Сергея Моцаря, дескать, тот ему доверяет на 100%, а еще Сергей однажды и вовсе спас жизнь продюсеру. Кроме того, таким образом они захотели обезопасить жилье от младшей дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольги.

В свежем интервью Алибасов рассказал, что долгое время Ольга жила вдали от матери: вначале в монастыре, потом – в Египте. А вернулась в Москву, когда узнала, что у Лидии Федосеевой-Шукшиной серьезные проблемы со здоровьем. "Через какое-то время отец заметил, что она уже переписала на себя все права, доверенности, расчетные счета и так далее", – сообщил сын Алибасова.

Бари убежден, что Ольга хочет получить ту квартиру, где сейчас живет ее мать. "Вместо того, чтобы поддерживать Лидию Николаевну и делать ей хорошо", – отметил Алибасов. По его словам, для Ольги, когда она узнала о том, что квартиру оформили на помощника, это был "полный провал".

"Юридически она потеряла свое наследство. Но вместо того, чтобы заниматься Лидией Николаевной, Ольга продолжает капать ей на уши и кормить шоколадными конфетами, при том, что у матери сахарный диабет. И начинает рассказывать самые разные неприятные вещи", – констатировал Алибасов.

Что касается же Лидии Федосеевой-Шушкиной, то, по словам сына продюсера, у нее "простая история": она не хочет ни с кем ругаться и не желает, чтобы ее личную жизнь "полоскали" на всю страну. "Учитывая это все, мы хотим сказать, что если с Лидией Николаевной что-то произойдет, случится какой-нибудь приступ или ухудшится здоровье, в этом виновата будет как раз ее милая дочка Ольга, которая каждый вечер рассказывает о том, какой мой папа козел из-за того, что не может отдать ей ее долю", – заявил сын продюсера.

Он возмущен из-за поведения Ольги: "Я просто в шоке от того, как из-за какой-то квартиры можно ускорять приближение кончины своей мамы. Это, конечно, свинство!"

Бари категорично заявил, что Ольге из-за ее поведения квартира в Новой Москве точно не достанется. По его словам, до конца жизни Лидии Федосеевой-Шушкиной эта недвижимость будет записана на Сергея Моцаря. А потом, как утверждает сам Алибасов, он переоформит жилище на внуков актрисы Фоку и Фому, сыновей ее средней дочери Марии Шукшиной. Якобы этого желает сама 82-летняя артистка.