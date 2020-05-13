Заявлено об отравлении Надежды Бабкиной

13.05.2020 | 10:47

Недавно Надежда Бабкина выписалась из больницы, куда попала с тяжелой пневмонией. По словам врача, сильный недуг могло спровоцировать отравление.

Как утверждает врач Николай Косенков, плохую службу Надежде Бабкиной могла сослужить неправильная дезинфекция помещения. Пневмонию мог спровоцировать дезинфицирующий раствор, залитый в увлажнитель воздуха, объясняет специалист.

Речь идет о полигексаметиленгуанидине. Он хорош как дезинфектор на различных поверхностях, но его испарения могут быть опасными для человека. Особенно негативно они влияют на людей, у которых серьезные проблемы со здоровьем. Так, по словам медика, попадание этого средства в легкие могут усугубить состояние больного человека.

Он рассказал о том, как действует отравляющее вещество, когда достигает большого количества: "Он вызывает гибель эритроцитов, что приводит к увеличению образования эндогенного угарного газа, который, при наличии диоксида азота (много в выхлопных газах автомобилей) может вызывать отек легких".

Врач рассказал о том, как избежать вдыхания испарений ПГМГ. По его словам, обычные маски или респираторы в этом случае окажутся беспомощными. "Можно использовать фильтрующие противогазы без принудительной подачи воздуха. Такие противогазы – самые распространенные и недорогие", – отметил специалист.

Отметим, что ранее в интервью Надежда Бабкина в подробностях рассказывала о том, как обезопасила себя от коронавируса. По ее словам, она даже вызвала на дом клининговую компанию, чтобы та провела генеральную уборку. "Мы чистили все полы, окна и даже вентиляцию – некую жидкость добавляли, которая кондиционирует, обрабатывая помещение", – говорила Надежда Бабкина.

После дезинфекции артистка была уверена, что никакой коронавирус ей не страшен. Однако вскоре она почувствовала недомогание. Вскоре певице стало хуже, и она вызвала скорую помощь.