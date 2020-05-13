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«Сумасшествие самоизоляции»: Проскурякова рассказала о психологической травме

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Юлия Проскурякова преодолела свой детский страх. У певицы есть печальный опыт, о котором она поведала поклонникам.

В своем инстаграм-аккаунте Юлия Проскурякова сообщила, что много лет назад упала с велосипеда и получила травму – больше психологическую, чем физическую. После этого она на протяжении 30 лет не садилась на этот вид транспорта.

И вот супруга Игоря Николаева решилась прокатиться на велосипеде, чем очень гордится. Исполнительница подчеркнула, что для нее это большое достижение. "Да здравствует сумасшествие самоизоляции", – эмоционально высказалась звезда.

Ранее артистка похвасталась другим успехом. Она победила в поэтическом конкурсе ГИТИСа, где учится уже несколько лет. Певица зачитала отрывок из "Божественной комедии".

Что касается карантина из-за пандемии коронавируса, то Юлия Проскурякова призналась, что переживает из-за фигуры. Сидя дома, знаменитость располнела.

Напомним, что Юлия Проскурякова вместе с музыкантом Игорем Николаевым воспитывают четырехлетнюю дочь Веронику. Певица периодически делится фото и видео малышки в своем микроблоге. Поклонники отмечают, что девочка растет талантливой – в родителей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Дипломированные психологи России, ваша поддержка была нужна ВСЕМ!

Вы где все это время были?

Гость||

Отличная новость.

Интересно зачем нам эта информация....

Гость||

Гость писал(a):

Интересно зачем нам эта информация...
ДА?Это кому то интересно?

Имя: Гость
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