Пугачева и Шнуров опередили Бузову в рейтинге доверия

13.05.2020 | 13:39

Исследовательский холдинг "Ромир" представил десятку музыкантов, которым отдали предпочтение россияне. В топ вошли Алла Пугачева и Ольга Бузова.

Россиянам было предложено ответить на вопрос, кому из публичных личностей нашей страны они доверяют. При этом им нужно было назвать семь человек, где первым будет тот, кому они доверяют больше всего.

В исследовании приняли участие люди разных социальных групп и предпочтений, а также проживающие во всех регионах нашей страны. Участники топ-10 музыкантов и исполнителей по сравнению с зимним рейтингом в целом не изменились.

Примечательно, что Ольга Бузова опустилась на третье место, а вот Сергей Шнуров и Алла Пугачева поднялись на позицию вверх – на первое и второе место соответственно. Таким образом, Примадонна побила поющую ведущую, имя которой не сходит со страниц светской хроники.

Ранее некоторые россияне раскритиковали Аллу Пугачеву за то, что она похвалила новый клип своего внука Никиты Преснякова на песню "Тень". Он является солистом рок-коллектива Multiverse. Звезда поделилась достижением исполнителя в микроблоге. Однако подписчикам показалось неуместным пиарить родственника, пользуясь авторитетом.