«Они дурят всех»: всплыла правда об отношениях Шаляпина с Копенкиной

13.05.2020 | 08:49

Отношения Прохора Шаляпина вновь обсуждает вся Россия. В прошлом году певец расстался с Виталиной Цымбалюк-Романовской якобы из-за нового ухажера пианистки. Однако бывшая избранница Прохора Татьяна Гудзева решила вывести всех на чистую воду и объяснила, причем здесь Лариса Копенкина.

Прохор Шаляпин состоял в отношениях с Ларисой Копенкиной несколько лет, однако их брак закончился разводом. После этого певец крутил роман с Анной Калашниковой и Виталиной Цымбалюк-Романовской. Его еще одна экс-избранница Прохора Татьяна Гудзева уверена, что Шаляпин – тот еще обманщик. Во время своих последних интрижек он преследовал корыстную цель.

В студии программы "На самом деле" Татьяна заявила, что певец никогда не расставался с Копенкиной. Например, во время романа с Виталиной, Прохор ездил к Ларисе и отлично проводил с ней время. Также Гудзева предоставила видеозапись, где ловелас обнимается и целуется с экс-возлюбленной. На кадрах видно, что у певца крашеные светлые волосы – такие же, как и во время отношений с Цымбалюк-Романовской.

Кроме этого, выяснилось, что Шаляпин и Копенкина после своего развода задумали завладеть чужим имуществом. Якобы Лариса специально знакомит своего бывшего избранника с завидными невестами, чтобы тот заполучил их жилье. Певец бросил Виталину в тот момент, когда у нее возникли трудности с финансами. Тогда же произошел арест квартир пианистки.

"Они просто дурят всех, что расстались. Копенкина – риелтор. Она знает, как приобретается недвижимость, что имеют эти женщины. Они это обсуждали дома у Ларисы, ее сын все слышал", – заявила Гудзева в эфире Первого канала.

Также женщина опасается, что новая избранница Шаляпина Татьяна Девис пострадает от действий двуличного возлюбленного. Ведь пассия хочет купить апартаменты за 70 миллионов рублей и оформить в качестве собственника Прохора. Таким образом Девис, которая живет в Канаде, хочет избежать бумажной волокиты из-за заграничного гражданства.

Копенкина, разумеется, отрицает все, что сказала Гудзева. Лариса объяснила, что у нее хорошие отношения с певцом, он часто к ней приезжает отдохнуть, но ничего интимного между ними нет. В дело вмешался эксперт программы "На самом деле" Роман Устюжанин. Он задал несколько вопросов Копенкиной. С помощью полиграфа выяснилось – Лариса лжет.