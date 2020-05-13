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Маршал откровенно о печальном состоянии парализованного Носкова

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Александр Маршал и Николай Носков когда-то пели в одной группе "Парк Горького". Даже после того, как коллектив прекратил свое существование, артисты не перестали общаться.

Александр Маршал считает, что тогда, в 1987 году, они просто оказались в нужное время в нужном месте. "Одно время мы были невероятно популярны, играли на одной сцене с суперизвестными группами", – отметил артист.

Однако спустя десять лет популярность пошла на спад. Этому предшествовало сразу несколько обстоятельств. "Пластинка у нас тогда вышла удачная, но наш менеджер умер, и начались проблемы. Мы же уже жили в хороших домах, большие деньги получали. Плюс Николай Носков, который был главным солистом в группе, через какое-то время совсем затосковал по родине и, когда дочка у него родилась, плюнул на все и уехал", – рассказал исполнитель.

Тогда было принято решение, что солистом в группе станет именно он, Александр Маршал. Все бы ничего, но представитель коллектива поругался со звукозаписывающей компанией, от них самих ничего не зависело, и постепенно группа стала терять популярность.

Вскоре и Александр Маршал вернулся в Россию. Сейчас и он, и Николай Носков продолжают петь. Однако несколько лет назад Николая сразил инсульт, от которого тот до сих пор не может оправиться.

По словам Александра Маршала, они с Николаем Носковым поддерживают связь, артист заезжает в гости к больному другу. "Печально, что у него такой серьезный недуг: обширный инсульт, правая сторона тела отказала. Но он молодец. Уже поет, занимается спортом. Его жена Марина всегда рядом", – рассказал о состоянии Николая Носкова приятель.

Да и Александр Маршал не скучает в одиночестве. Певец счастлив с некоей Кариной Нугаевой, которая на 36 лет моложе его. "Разница в возрасте большая, а что делать, раз так случилось? Надо спросить, удалось ли ей преодолеть барьер возраста. А я, наоборот, счастлив, что такое юное создание нашло что-то во мне. Случайностей в жизни нет. Раз мы встретились и сейчас вместе, значит, это свыше предопределено", – убежден исполнитель.

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Источник — dni.ru
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