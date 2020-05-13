«Маленькая принцесса»: Лепс похвастался дочерью-красавицей

13.05.2020 | 07:34

Григорий Лепс опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимок младшей дочери от второго брака. Во вторник Николь исполнилось 13 лет.

У популярного певца четверо детей. Сейчас мужчина воспитывает двоих девочек и сына, от первой жены у него есть взрослая дочь Инга. Музыкант заслужил репутацию примерного семьянина. На этот раз артист публично поздравил с днем рождения Николь.

Григорий Лепс выложил на своей странице в "Инстаграм" фотографию девочки, которая на руке держит яркого попугая. Малышка с улыбкой смотрит в кадр.

Музыкант пожелал наследнице много радости, успехов в учебе, полезных увлечений, хороших друзей и прекрасного настроения. "Пусть твои желания сбываются, легко получается задуманное, а в жизни будут только позитивные события! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – отметил многодетный отец.

Поклонники Лепса присоединились к поздравлениям, а также добавили, что девочка невероятно похожа на отца. "Чуть-чуть папиного таланта и достижений, маминого терпения и красоты, здоровья!", "Любви, мужа хорошего и здоровья", "С днем рождения!! Юная гимнастка, счастья тебе и больших побед", "Маленькая принцесса с днем рождения!" – написали фолловеры.

Несколько дней назад Григорий Лепс показал своего подросшего сына. В честь Дня Победы мальчик прочитал стихотворение Роберта Рождественского "Реквием".