Лысина Розенбаума оказалась следствием серьезного заболевания

13.05.2020 | 12:55

Парикмахерские и салоны красоты закрыты второй месяц. Для самоизолировавшихся граждан это большое испытание, но только не для музыканта Александр Розебаума. Его знаменитая лысина не нуждается в модных барбершопах!

"Я с 25 лет экономлю на парикмахерских, – заявил певец во время онлайн-эфира из своей московской съемной квартиры. – Причем я был первым после маршалов не бритый, а именно лысый".

"Помню, когда в 1988 году первый раз приехал выступать в Америку, насмотрелся там на афроамериканских баскетболистов – все как один бритые. И мне этот их вид жутко понравился. Оглядел я свою голову в зеркало – ни то ни се: здесь лысина, а здесь волосы растут. И решил побриться", – так певец рассказывал о формировании своего имиджа.

Впрочем, его лысина появилась, что называется, не от хорошей жизни – певец признался, что резко облысел в 23 года. Шикарной прежде шевелюры он лишился стремительно!

Врачи говорят, что такое происходит редко, в основном в результате серьезного заболевания. Алопеция, как научно называется выпадение волос, обусловлена прежде всего эндокринными и гастроэнтерологическими проблемами, может возникать при лучевом поражении, онкологических и венерологических болезнях.

Что случилось конкретно с ним, Розенбаум не сообщает. Но в 2018 году Иосиф Кобзон в эфире "Пусть говорят" впервые рассказал, что Александр Яковлевич много лет сражается с онкологическим заболеванием. Спустя год стало известно об экстренной госпитализации исполнителя. Писали, что Розенбаум находится в реанимации в тяжелом состоянии, потом ему провели хирургическую операцию, которая длилась несколько часов, и удалили опухоль.