Известный актер откровенно о поцелуе с Ароновой: Сердце стучало у меня, у Маши

13.05.2020 | 14:33

Мария Аронова считается одной из самых талантливых и востребованных актрис в отечественном кинематографе и театре. Артистка не боится экспериментов.

Одной из новых киноработ Марии Ароновой стало участие в съемках второй части фильма "Лед", где главную роль сыграл популярный актер Александр Петров. В картине герой Петрова потерял любимую женщину и теперь пытается заново построить свою жизнь. Помимо этого, ему приходится воспитывать их крошечную дочь. Та, подрастая, как и мать, стала проявлять талант в фигурном катании. Тренировать ее взялась героиня Марии Ароновой. Узнавший об этом отец совсем не в восторге от этого.

В результате в фильме герои Александра Петрова и Марии Ароновой часто конфликтуют. Впрочем, они не только ссорились, но и целовались. Этот интимный момент очень запомнился Александру Петрову. "С Машей Ароновой мне понравилось целоваться больше всего. Я считаю, что это высшее проявление романтики. Если бы на "Золотом Орле" была номинация "Лучший поцелуй", мы бы выигрывали ее каждый год. Просто потому что "переплюнуть" этот поцелуй очень тяжело. Снимать его было – одно удовольствие. Сердце стучало у меня, у Маши", – признался Александр Петров, который, к слову, значительно моложе 48-летней артистки.

В жизни же Александр Петров и Мария Аронова только дружат. Много лет артистка счастлива с Евгением Фоминым, у нее двое детей. Что касается личной жизни Петрова, то тот предпочитает не афишировать подробности. Говорят, у актера роман с коллегой Стасей Милославской.

"Я вообще считаю, что человек может не говорить о личной жизни, если не хочет. Меня поражают люди, которые пишут эту дичь на своих страничках: "мы хотим официально объявить о разводе" или "мы заявляем об отношениях", – говорил в интервью Александр Петров.