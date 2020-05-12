Полезное

«Зачем его продвигать?»: Пугачеву пристыдили за хвальбу собственного внука

Печать

Алла Пугачева пришла в восторг от клипа, который сделал Никита Пресняков.

Внук Примадонны является солистом рок-коллектива Multiverse. До славы своей звездной бабушки ему еще далеко, но у группы уже есть преданные поклонники. Алла Пугачева верит в талант парня, на что указала в своем инстаграм-аккаунте.

В самоизоляции музыкант записал видеоклип в паре с Женей Мильковским (группа "Нервы") на песню "Тень". Певица поддержала Никиту Преснякова. Она выложила работу исполнителя в микроблог. "Зацепило", – прокомментировала она творчество внука.

Большинству поклонников звездной семьи творение парня пришлось по душе. Однако нашлись и критики. Некоторые посчитали, что знаменитость пиарит своего родственника.

"Зачем его продвигать? Да, талантливая бабушка, небезуспешный отец, востребована и любима многими мама. Но вот на нем природа явно отдыхает", – написала одна из пользовательниц соцсети.

Отметим, что младшие дети Аллы Пугачевой Лиза и Гарри растут очень талантливыми. В этом не раз убеждались поклонники звездной семьи. Двойняшки проявляют прекрасные артистические способности. Их отец, юморист Максим Галкин регулярно радует подписчиков фото и видео с наследниками.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте