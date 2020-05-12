«Зачем его продвигать?»: Пугачеву пристыдили за хвальбу собственного внука

12.05.2020 | 16:56

Алла Пугачева пришла в восторг от клипа, который сделал Никита Пресняков.

Внук Примадонны является солистом рок-коллектива Multiverse. До славы своей звездной бабушки ему еще далеко, но у группы уже есть преданные поклонники. Алла Пугачева верит в талант парня, на что указала в своем инстаграм-аккаунте.

В самоизоляции музыкант записал видеоклип в паре с Женей Мильковским (группа "Нервы") на песню "Тень". Певица поддержала Никиту Преснякова. Она выложила работу исполнителя в микроблог. "Зацепило", – прокомментировала она творчество внука.

Большинству поклонников звездной семьи творение парня пришлось по душе. Однако нашлись и критики. Некоторые посчитали, что знаменитость пиарит своего родственника.

"Зачем его продвигать? Да, талантливая бабушка, небезуспешный отец, востребована и любима многими мама. Но вот на нем природа явно отдыхает", – написала одна из пользовательниц соцсети.

Отметим, что младшие дети Аллы Пугачевой Лиза и Гарри растут очень талантливыми. В этом не раз убеждались поклонники звездной семьи. Двойняшки проявляют прекрасные артистические способности. Их отец, юморист Максим Галкин регулярно радует подписчиков фото и видео с наследниками.