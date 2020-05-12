Всему виной наркотики: Мария Максакова отдала жилье в помраченном рассудке

12.05.2020 | 12:30

Мария Максакова пропала с радаров. Оперная дива уехала на Украину несколько лет назад, однако не забывает и о России. Говорят, певица пытается вернуть квартиру в Москве.

Мария Максакова известна не сколько творчеством, сколько перипетиями в личной жизни. В 2015 году, будучи депутатом Государственной думы, она вышла замуж за своего коллегу Дениса Вороненкова. Спустя некоторое время стало известно об уголовном преследовании в отношении супруга Максаковой. Будто бы от переживаний артистка потеряла двойню. В 2016-м певица родила сына Ивана, а в конце года семья переехала в Киев. Весной 2017-го Вороненкова застрелили при странных обстоятельствах.

После смерти мужа Мария оформила на его дочь от предыдущего брака Екатерину доверенность на квартиру в Москва-Сити. Та продала недвижимость приятелю отца Денису Панаитову за 38 миллионов рублей. Вот только, по словам Максаковой, она этих денег так и не получила.

Артистка подала в суд. Она утверждает, что Екатерина Вороненкова могла заключить сделку, находясь "под веществами", и что немаловажную роль сыграло ее доверие к Денису Панаитову. Да и сама Мария, по ее словам, писала доверенность в глубокой депрессии.

Максакова просит признать все действия с квартирой недействительными. Певица уже пыталась аннулировать сделку по продаже недвижимости, но суд проиграла.

Отметим, что у артистки непростые отношения не только с дочерью Вороненкова, но и с его матерью. Людмила Николаевна активизировалась после смерти сына. Женщина мечтает увидеть внука и регулярно с ним общаться. Однако Максакова, по словам Вороненковой, всячески этому препятствует.

Оперной певице не нравятся съемки Людмилы Николаевны в шоу, где та якобы не в лучшем виде выставляет покойного сына. По ее словам, у Дениса с матерью были натянутые отношения, однако Мария пыталась их наладить.