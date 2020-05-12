Полезное

«Стыд, срам и позор!»: Дмитрий Певцов отреагировал на оскорбления

Печать

Фильм "На Париж!" с участием Дмитрия Певцова получил негативную оценку блогера Badcomedian. На артиста ополчились и зрители. Популярный артист прокомментировал шумиху вокруг картины.

Евгений Баженов (так зовут блогера Badcomedian) раскритиковал авторов фильма и актеров, исполнивших главные роли, в искажении исторических фактов и оскорблении памяти павших героев войны. Не остались в стороне и зрители. "Опозорились Вы конечно по полной, что снялись в таком крайне посредственном фильме, оскорбляющем память многих людей о Войне, мой дедушка участвовал в французском сопротивлении лично, прошел всю войну, был героем, а вы такие слова говорите в фильме об этих людях, даже цитировать не буду. Стыд, срам и позор! будьте здоровы вы и ваша семья! никто вам ничего плохо не желает, просто это факт (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась подписчица Дмитрия Певцова.

Прокомментировал шумиху и сам актер. Для начала он поблагодарил всех, кто смотрел и не смотрел фильм. "Всем, кто облил мое имя, мою профессию, мои взгляды на жизнь грязью, всем, кто пожелал мне различные виды смерти (вместе с "посмертной памятью"), мучений в аду и проч., говорю СПАСИБО. Желаю вам и вашим близким добра! Радости! Здоровья! Любви! Процветания!" – написал актер.

Дмитрий Певцов заявил, что ему не стыдно за то, что он снялся в этой картине. По его мнению, это фильм о любви. "В том числе и о любви к Родине, и к тем, кто победил в той страшной войне", – отметил актер у себя в "Инстаграм". Он развил тему: "Фильм "На Париж" о том, ЧТО произошло, когда наступила долгожданная ПОБЕДА, когда стало ясно, что – ВСЁ, КОНЕЦ, ПОБЕДИЛИ!!! И... живы".

Актер отметил, что фильм снят по реальным событиям, и отличается от "обычной героическо-патриотической "стрелялки" с приключениями и подвигами".

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте