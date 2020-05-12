Сотникова не может выйти на лед после операции

12.05.2020 | 08:17

Аделина Сотникова призналась в своем самом большом страхе. Фигуристка боится возвращаться на лед после хирургического вмешательства.

Олимпийская чемпионка 2014 года разоткровенничалась во время прямого эфира в инстаграм-аккаунте двукратной олимпийской чемпионки Татьяны Волосожар. Аделина Сотникова объяснила, что сейчас у нее в позвоночнике стоит "целая конструкция".

Спортсменке предстоит период восстановления, пока она не может заниматься фигурным катанием. "Три месяца я не стояла на льду", – поделилась девушка. По ее словам, она может начать сбавлять обороты, когда снова вернется в спорт. Дело в том, что Аделина Сотникова психологически не сможет делать тройные прыжки.

Фигуристка считает необходимым заниматься с психологом для того, чтобы избавиться от фобии. Напомним, ранее Аделина Сотникова перенесла операцию на спине. Ей установили в позвоночник два импланта на шести шурупах.

Как писали "Дни.ру", к хирургу Аделина Сотникова обратилась в феврале. Фигуристка заняла первое место на Олимпийских играх в Сочи в 2014-м. Спортсменка дважды завоевала серебро чемпионатов Европы – в 2013 и в 2014 году. Она не выступала на соревнованиях с 2015 года.