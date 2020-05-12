Сергей Лазарев вспомнил о страшной травме на репетиции

12.05.2020 | 16:14

В преддверии онлайн-шоу, которое состоится вместо отмененного "Евровидения-2020", Сергей Лазарев сделал шокирующее заявление. Певец вспомнил, как упал с большой высоты.

Исполнитель показал в своем инстаграм-аккаунте ушибы, полученные в 2016 году на международном музыкальном конкурсе. Он признался, что выступление в необычных декорациях тогда на "Евровидении" далось ему нелегко.

После падения он получил серьезные травмы. На голени Сергея Лазарева образовался огромный лиловый синяк. Певец отметил, что после случившегося ему еще долго снились кошмары.

Он рассказал, что несчастье произошло на репетиции во время номера накануне первого полуфинала. Также артист напомнил, что его выступление принесло России победу в зрительском голосовании и вошло в историю "Евровидения" как одно из самых запоминающихся и загадочных.

Напомним, Сергей Лазарев дважды принимал участие в музыкальном конкурсе. Это было в 2016-м и 2019-м. В прошлом году он занял третье место, исполнив балладу под названием Scream. Певец занял только девятую строчку. В 2016 году российский исполнитель стал третьим, уступив представительнице из Украины, Джамале, и исполнительнице из Австралии, Дэми Им.