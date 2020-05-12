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С кем счастлив Александр Домогаров в самоизоляции

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О личной жизни Александра Домогарова почти ничего неизвестно. Артист приоткрыл завесу тайны.

Перед тем как оказаться на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса, Александр Домогаров ежедневно репетировал в Театре имени Моссовета роль Ричарда III. Можно не сомневаться, что артист переживал тяжелый период. Когда театры закрылись, заперся дома и Александр Домогаров. Недалеко от Москвы у артиста есть роскошный особняк, который охраняют его любимые псы породы кане корсо. В одном из интервью актер объяснил свое пристрастие именно к этим собакам тем, что они очень преданные.

Однако не только с четвероногими питомцами проводит время Александр Домогаров. Актер опубликовал видео, где запечатлел свою любимицу Габби, которую нежно погладила женщина в домашней одежде. Примечательно, что целиком лицо дамы Александр Домогаров предпочел не показывать, ограничившись демонстрацией губ и подбородка.

Зато общественность оценила стильный, но скромный маникюр женщины. А еще актер указал в подписи к видео, что ее зовут Татьяна. Судя по комментариям, многочисленные поклонники немедленно стали гадать, что это за Татьяна.

Как утверждает сайт "Комсомольская правда", со ссылкой на наблюдательных друзей, это его подруга, 34-летняя танцовщица Татьяна Степанова, с которой Александр Домогаров познакомился в Театре имени Моссовета шесть лет назад.

Отметим, что у скандально известного артиста было много женщин, в том числе знаменитых. Чего стоит его роман с актрисой Мариной Александровой. Говорят, эти отношения были недолгими, но очень горячими. По слухам, от Александра Домогарова уставшая от выяснений отношений Марина Александрова ушла к актеру Алексею Панину.

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Источник — dni.ru
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