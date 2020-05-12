12.05.2020 | 17:34

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел коронавирусом. Официальный представитель Кремля находится в больнице.

Дмитрий Песков сообщил, что у него диагностирован коронавирус. Он находится в медицинском учреждении. Подробности о состоянии пресс-секретаря Владимира Путина, а также обстоятельства его заражения пока не сообщаются.

Отметим, это далеко не первый случай заражения коронавирусом человека из ближайшего окружения президента России. Ранее о своем диагнозе во время совещания в онлайн-режиме сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Кроме того, 6 мая стало известно, что коронавирус диагностирован у министра культуры Ольги Любимовой. А за пять дней до этого – 1 мая – в больницу с таким же диагнозом попал глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

Также коронавирусом заболел главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко. Новость вызвала ажиотаж, так как незадолго до этого он лично встречался с Владимиром Путиным.

Напомним, на фоне распространения коронавируса в России президент и правительство продолжают работать в штатном режиме. Однако большинство личных встреч и совещаний заменены на формат онлайн-общения.