Полезное

Песков заболел коронавирусом

Печать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел коронавирусом. Официальный представитель Кремля находится в больнице.

Дмитрий Песков сообщил, что у него диагностирован коронавирус. Он находится в медицинском учреждении. Подробности о состоянии пресс-секретаря Владимира Путина, а также обстоятельства его заражения пока не сообщаются.

Отметим, это далеко не первый случай заражения коронавирусом человека из ближайшего окружения президента России. Ранее о своем диагнозе во время совещания в онлайн-режиме сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Кроме того, 6 мая стало известно, что коронавирус диагностирован у министра культуры Ольги Любимовой. А за пять дней до этого – 1 мая – в больницу с таким же диагнозом попал глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

Также коронавирусом заболел главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко. Новость вызвала ажиотаж, так как незадолго до этого он лично встречался с Владимиром Путиным.

Напомним, на фоне распространения коронавируса в России президент и правительство продолжают работать в штатном режиме. Однако большинство личных встреч и совещаний заменены на формат онлайн-общения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте