«Никто извинений не принес»: Алина Кабаева лишилась самого ценного

12.05.2020 | 14:37

Сегодня, 12 мая, день рождения отмечает Алина Кабаева. К своим 37 годам всемирно известная спортсменка достигла вершины успеха и познала горечь поражений.

Алина Кабаева родилась в солнечном Ташкенте в семье спортсменов, поэтому нет ничего удивительного в том, что она продолжила династию. Правда, родители прочили маленькой Алине успешное будущее в фигурном катании, однако оказалось, что ледовых площадок в городе крайне мало. Тогда было решено отдать девочку в художественную гимнастику.

Вскоре стало очевидным, что у Алины Кабаевой талант. Его заметила и легендарный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер. Она вопреки правилам взялась за обучение Алины, которой было уже 11 лет. Из-за склонности к полноте Кабаевой пришлось работать больше, чем другим девочкам. Однако эти тренировки не прошли даром.

В 1996 году она впервые выступила в команде сборной России, в 15 лет стала лучшей на международных соревнованиях в Португалии. Впоследствии Алина Кабаева завоевала титул пятикратной чемпионки Европы и победительницы чемпионата мира 1999 года.

Не обошлось и без досадных поражений. Например, на Олимпиаде в Сиднее спортсменка, несмотря на то что безупречно выполнила упражнения со скакалкой и лентой, оказалась только на третьем месте, допустив грубую ошибку в номере с обручем. А ведь гимнастка считалась абсолютным фаворитом на этом турнире.

В 2001 году вовсе разразился скандал с допингом, в результате которого Алине Кабаевой и Ирине Чащиной запретили участвовать в соревнованиях. "Мы понимали, что у нас не было никакого допинга. В художественной гимнастике его просто нет", – говорила в интервью Алина Кабаева.

По ее словам, тогда им никто не сказал, что надо открыть вторую пробу. Впрочем, ее открыли через полтора года, и оказалось, что там – ничего. "То есть мы просто так просидели, ни за что. И, конечно, никто извинений не принес", – отметила спортсменка.

Алина Кабаева призналась, что было непросто, она хотела все бросить и не понимала, что делать. "Представляете, когда у вас отнимают что-то самое драгоценное, что есть в жизни в данный момент..." – объяснила свое состояние гимнастка.

Несмотря на все препоны, Кабаева вернулась в спорт и блистательно выступила на Олимпиаде в Афинах. Однако потом объявила о завершении спортивной карьеры. Сейчас Алина не сидит без дела. Она занимает пост председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа".