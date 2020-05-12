Михаила Ефремова призвали завязать с выпивкой

12.05.2020 | 09:42

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян дал добрый совет Михаилу Ефремову. Он считает, что актера губит алкоголь.

В беседе с "Дни.ру" Манукян отметил, что для звезды сейчас идеальное время, чтобы завязать со спиртным. "Он ведь прекрасный артист. Но иногда почитаешь, какие он фортеля выкидывает, и сразу хочется, чтобы он не пил вовсе", – заявил эксперт.

Он констатировал тот факт, что за последние пару лет Михаил Ефремов сделал целый ряд странных заявлений. "То Крымский мост отдать Украине предлагал, то имперский морок ему мерещился", – напомнил Манукян.

Эксперт заверил: если Михаил Ефремов станет убежденным трезвенником и пересмотрит свои взгляды на жизнь, то он не только не будет поднимать вопрос о том, чтобы его лишили звания заслуженного артиста России, а будет ходатайствовать, чтобы ему его поскорее вручили. "Только бы он не пил. А звание это он уже давно заслужил", – резюмировал Манукян.

Ранее артист заявил, что больше не пьет. Михаил Ефремов отметил, что из-за вспышки коронавируса все его любимые бары и рестораны закрыли, и ему просто-напросто некуда пойти. Дома же знаменитость не притрагивается к рюмке.

Ходят слухи, что у Михаила Ефремова есть проблемы с алкоголем. Он не скрывает, что иногда из-за спиртного у него срывались планы. Между тем в запой артист никогда не уходил.