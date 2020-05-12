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Мать особенного ребенка Светлана Зейналова пожаловалась на вторую наследницу

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Светлана Зейналова не скрывает, что у ее старшей дочери Александры аутизм. Лицо "Доброго утра" на "первой кнопке" воспитывает двух детей.

Светлана Зейналова была замужем лишь раз. От программного директора радио Maximum Алексея Глазатова у ведущей есть 11-летняя дочь Александра. У девочки аутизм. Говорят, именно сложности, связанные с этим неутешительным диагнозом, и стали причиной развода пары. Светлана Зейналова одна воспитывает дочь.

Несколько лет назад популярная телеведущая встретила нового мужчину. Вскоре стало известно, что она ждет ребенка. Веронике вот-вот исполнится два года. Светлана души не чает в своей малышке. Хотя, по словам ведущей Первого канала, та доставляет ей немало хлопот.

"Глядя на этого "ангелочка", трудно представить, что она грызет ногти на ногах (моих и собачьих), обрывает занавески, разрисовывает белый диван, писает вместо горшка на подушку, бьет тарелки и чашки из вредности, что ее невозможно накормить без маминых слез, зато она ест землю из цветочных Горшков и сашины ластики (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – перечислила "подвиги" наследницы Светлана Зейналова.

Телеведущая отметила, что маленькая Вероника доминирует над старшей сестрой и отбирает у нее все игрушки. "Да-да, это все она! И это одна тысячная ее подвигов! И это все от МЕНЯ!" – призналась ведущая Первого канала. В заключение Светлана Зейналова задалась риторическим вопросом, как в свое время ее терпела мать.

Свой текст Светлана Зейналова сопроводила фотографией Вероники. Многочисленные поклонники пришли в восторг от очаровательной улыбки девочки. Они рассыпались в комплиментах Веронике и назвали ее "вождем краснокожих".

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Источник — dni.ru
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