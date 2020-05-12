«Другое лицо!»: сидящую на карантине Натали не узнал народ

12.05.2020 | 09:08

Поклонники заметили, что певица набрала несколько килограммов. Однако знаменитость с этим не согласна.

Натали семь лет назад вновь обрела популярность. Певица выпустила песню "О Боже, какой мужчина!" в 2013 году. Композиция стала хитом, поэтому артистку вновь стали приглашать на концерты и другие съемки. Уже тогда россияне обратили внимание, что Натали заметно изменилась, стала выглядеть более стильно.

В этом году артистке исполнилось 46 лет и перемены во внешности продолжаются. С возрастом Натали не стареет благодаря уколам красоты, а вот несколько лишних килограммов она все же набрала во время карантина, заметили поклонники.

На днях знаменитость выложила снимок в свой инстаграм-аккаунт и похвасталась макияжем, который сделала сама себе. "А я-то думала!... Что сценически намакияжиться мне не захочется еще долго-долго!.. Нет,все-таки,соскучилась (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.)", – написала Натали.

Некоторые подписчики признались, что не узнали певицу. "Другое лицо, какое-то не то", "Что-то Вы потолстели, наверное хорошо кормят артистов в РФ". Пользователь Сети предположил – причиной изменений во внешности знаменитости являются пластические операции. Натали возразила: "Да когда пластику-то делать? Трое детей!". Также певица отметила, что лишние килограммы она не набирала, ведь постоянно находится в движении, занимается домашними делами.