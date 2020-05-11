Виктория Боня призвала сжигать книги после постановки неутешительного диагноза

Между Викторией Боней и известным психотерапевтом Андреем Курпатовым разгорелся громкий скандал. Модель пришла в ярость от слов специалиста, сделавшего сенсационное заявление врача.
Экс-участница шоу "Дом-2" записала большое видеообращение к своим поклонникам в "Инстаграм". Она призвала сжигать книги Андрея Курпатова. Так эмоционально она высказалась в адрес медика потому, что тот нашел у нее признаки "клинической идиотии".
Виктория Боня попыталась пообщаться с психотерапевтом, но разговор не задался. Блогер засомневалась в том, что он вообще является специалистом. В ближайшем будущем она пообещала озвучить симптомы этой болезни, самой "клинической идиотии".
Отметим, Курпатов является неоднозначной фигурой. Его методы работы разделяют далеко не все коллеги и пациенты.
Напомним, ранее Виктория Боня опубликовала на своей странице в соцсети подборку материалов о том, почему опасны 5G-вышки, кто придумал коронавирус и как спастись от чипирования. Эти посты вызвали резонанс. Многие обвинили Викторию Боню в увлечении конспирологическими теориями.
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