Сетевое издание|18+|Понедельник|11 мая 2020|18:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |

Полезное

Виктория Боня призвала сжигать книги после постановки неутешительного диагноза

Печать

Между Викторией Боней и известным психотерапевтом Андреем Курпатовым разгорелся громкий скандал. Модель пришла в ярость от слов специалиста, сделавшего сенсационное заявление врача.

Экс-участница шоу "Дом-2" записала большое видеообращение к своим поклонникам в "Инстаграм". Она призвала сжигать книги Андрея Курпатова. Так эмоционально она высказалась в адрес медика потому, что тот нашел у нее признаки "клинической идиотии".

Виктория Боня попыталась пообщаться с психотерапевтом, но разговор не задался. Блогер засомневалась в том, что он вообще является специалистом. В ближайшем будущем она пообещала озвучить симптомы этой болезни, самой "клинической идиотии".

Отметим, Курпатов является неоднозначной фигурой. Его методы работы разделяют далеко не все коллеги и пациенты.

Напомним, ранее Виктория Боня опубликовала на своей странице в соцсети подборку материалов о том, почему опасны 5G-вышки, кто придумал коронавирус и как спастись от чипирования. Эти посты вызвали резонанс. Многие обвинили Викторию Боню в увлечении конспирологическими теориями.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте