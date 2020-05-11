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Стильная теща Цекало удивила внешним видом

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Долгое время знаменитый шоумен держал свою личную жизнь в тайне. Свою четвертую свадьбу он сыграл в американском Беверли-Хиллз вдали от посторонних глаз.

На торжество, которое состоялось весной 2019 года, Александр Цекало позвал только близких друзей и родственников. Поначалу 59-летний артист не хотел афишировать новые отношения, но сейчас он и его молодая супруга – 28-летняя художница из Казахстана Дарина Эрвин – охотно делятся в социальных сетях совместными фотографиями. Среди них были и откровенные снимки.

Александр признавался, что очень счастлив с новой избранницей. Он с радостью снимает трогательные совместные ролики с возлюбленной, на которых супруги осыпают друг друга поцелуями и демонстрируют нежные чувства. К слову, Дарина опровергла расхожий миф о том, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. По словам девушки, она плохо готовит, но сполна компенсирует этот недостаток в постели.

До недавнего времени о родителях Эрвин было известно немногое. Но в честь американского Дня матери спутница Александра Цекало решила приоткрыть завесу тайны и опубликовала фото матери. Взору поклонников художницы предстала стильная женщина в круглых солнцезащитных очках и легком платье.

Пользователи отметили, что мать Дарины выглядит значительно моложе своих лет. Некоторые даже заявили, что девушка и ее родительница кажутся ровесницами.

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Источник — dni.ru
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