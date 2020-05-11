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«Снимаем публикацию»: скандал с сыном Плющенко получил неожиданное продолжение

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Президент "Херст Шкулев Паблишинг" Виктор Шкулева сделал важное заявление по поводу резонансной публикации о наследнике Евгения Плющенко в издании StarHit.ru. Он принес свои извинения.

Шкулев отметил, что группа компаний Hearst Shkulev более 25 лет работает на российском медиарынке и имеет огромную армию уникальных пользователей и читателей. Он считает недопустимым вмешательство в редакционную политику СМИ, которые входят в их группу. Однако в случае с нашумевшей статьей, посвященной сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко, медиаменеджер не смог остаться в стороне.

Шкулев заявил, что любая публикация о ребенке должна предельно соответствовать этическим нормам. "В конкретном случае, к моему глубокому сожалению, эти правила не были соблюдены редакцией StarHit.ru в полной мере", – высказался он.

В связи с этим президент "Херст Шкулев Паблишинг", принял важное и ответственное решение. Скандал с семьей Евгения Плющенко принял неожиданный поворот.

"Мы снимаем публикацию, выражая тем самым приверженность прежде всего этическим нормам в работе средств массовой информации", – заявил медиаменеджер. От лица редакции StarHit.ru и от себя лично он принес искренние извинения семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

Ранее супруга фигуриста призналась, что никак не может прийти в себя после того, как дружественное ей СМИ обнародовало данные о вероятном психическом расстройстве у ее семилетнего сына. Она дала понять, что дойдет до Международного суда по правам ребенка в Гааге, до Европейского суда по правам человека.

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Источник — dni.ru
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