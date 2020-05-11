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Путин выделил деньги россиянам задним числом

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Владимир Путин выступил с важным обращением к жителям России. Президент пообещал, что нуждающиеся семьи получат финансовую поддержку.

Пандемия коронавируса нанесла большой урон благосостоянию жителей страны. У россиян ощутимо снизились доходы, однако расходы продолжают расти. Многие граждане влезли в долги. Именно поэтому Владимир Путин принял решение о выделении прямой помощи населению. Финансовым положением жителей страны он поручил позаботиться главам регионов.

С 1 июня единовременно начнутся выплаты семьям с детьми. На каждого ребенка с трех до 16 лет будет выделено по 10 тысяч рублей. Также Путин пообещал ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей семьям с детьми до трех лет, даже тем, у кого не было права на материнский капитал. За материальной помощью можно обратиться через портал "Госуслуги". Такую поддержку получат 27 миллионов детей.

Кроме того, с 15 апреля по 15 июля будут организованы дополнительные выплаты для медиков и работников соцучреждений. Для врачей размер доплаты составит 40 тысяч рублей за две недели. Если же они работают с заболевшими, эта сумма увеличится до 60 тысяч. Социальные и педагогические работники могут получить 25 тысяч рублей, а контактирующие с зараженными – 35 тысяч. Исполнение этих мер Путин пообещал проконтролировать лично.

Самозанятые граждане смогут в полном объеме вернуть налог на доход, который они выплатили в прошлом году. Также им предоставят налоговый капитал в размере одного МРОТ. Пострадавшим предпринимателям налоги спишут полностью за второй квартал (кроме НДС). Тем частникам, которые смогли сохранить 90% сотрудников во время карантина, выдадут кредит до 1 апреля 2021 года под 2% (из расчета 1 МРОТ на одного сотрудника). В случае, если количество рабочих сохранится, то кредит спишут полностью, если же останется 80% – спишут лишь половину.

"Все должны знать свои права, а органы власти должны их обеспечить", – уточнил Путин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Путин выделил деньги россиянам задним числом
Интересно, на инфляцию повлияет?

Гость||

На инфляцию не повлияет, просто цены вырастут и все.

Гость||

В заголовке красиво сказано и впечатление: какой заботливый он у нас. А по факту - только нуждающимся, вот и отмазка. Зато сколько заботы, доброты, понимания.

Гость||

Гость писал(a):

На инфляцию не повлияет, просто цены вырастут и все.

Безусловно. На прошлой неделе Силуанов рассказывал, что раздача россиянам "вертолётных денег" подстегнёт инфляцию. А сегодня сидел и согласно кивал Гаранту.

Кто бы сомневался, прекрасно наверху знают как отбить эти деньги за счёт всех остальных. Там уже всё рассчитали: и будущие индексации, и пенсии, и повышение, которого не будет и др.

Имя: Гость
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