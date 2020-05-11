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Объявлена стоимость бриллиантов Собчак

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Дизайнер украшений Влад Торхов рассказал, какие ювелирные изделия предпочитает теледива. В шкатулке Ксении Собчак много дорогих вещичек.

Знаменитость обожает украшения о дизайнера Яны Расковаловой, которая является ее хорошей подругой. Чаще всего теледива носит серьги-шандельеры, стоимостью два миллиона рублей. Они выполнены из золота и драгоценных камней

На запястье Ксении можно заметить браслет Cartier Love. Подобное украшение можно купить за 510 тысяч рублей. Также знаменитость предпочитает швейцарские часы класса люкс Omega за 850 тысяч.

Есть у теледивы дорогие кольца. Одно с бриллиантом в форме сердца – оно оценивается примерно в три миллиона долларов, второе со вставкой из розового кварца – 800 тысяч рублей.

Добавим, что в 2002 году Ксения Собчак лишилась всех украшений. Квартиру знаменитости ограбили. Тогда теледива говорила, что у нее украли драгоценностей на 600 тысяч долларов. Знаменитость утверждала, что ей их подарили родители – Анатолий Собчак и Людмила Нарусова.

Между тем бизнесмен Вячеслав Лейбман, который некоторое время был любовником знаменитости, заявил, что украденное купил именно он. "Из того, что подарил Ксении отец, пропал только крестильный крестик – одна из самых дорогих для нее вещей", – рассказывал предприниматель. Лейбман добавил, что приблизительная стоимость похищенного у Ксении Собчак 200 тысяч долларов.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Собчак говорит надо раздать деньги бизнесу а тот раздаст своим рабочим!расмешила,у нас точно бизнес не даст своим рабочим.

Имя: Гость
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