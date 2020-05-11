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Галкин подарил Пугачевой кольцо по цене пяти квартир в Москве

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Алла Пугачева очень любит украшения. Примадонна российской эстрады готова тратить на них огромную сумму денег.

Украшения Аллы Пугачевой всегда вызывали интерес у поклонников. Певица щеголяет в роскошных кольцах, надевает изысканные браслеты, а также подвески и колье.

Последним выходом в свет для примадонны российской эстрады стала премьера фильма "Алла Пугачева. Тот самый концерт". На красную дорожку знаменитость вышла в модном наряде, а у нее на шее красовался амулет в виде медвежьей головы.

Кроме этого, Алла Борисовна является обладательницей слишком дорогого украшения. "Комсомольская правда" пишет, что артистка купила бриллиантовое кольцо за 2 миллиона долларов (порядка 130 миллионов рублей). Очевидно, Пугачева не экономит на аксессуарах. Или, может, это украшение стало подарком от ее супруга Максима Галкина. Тогда получается, что на сюрпризы жене юморист тратит огромную часть своих гонораров.

Это кольцо, кстати, можно было увидеть на одном из совместных снимков супругов. Максим Галкин выкладывал это фото в прошлом году в свой инстаграм-аккаунт. Тогда поклонники и обратили внимание на дорогой аксессуар на пальце примадонны.

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Источник — dni.ru
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