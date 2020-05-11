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«Это идеальная история»: Кадони предложил Бузовой завести общего ребенка

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Ольга с иронией отнеслась к идее коллеги. Телеведущая напомнила, что состоит в отношениях.

В конце марта 33-летний Влад Кадони расстался с экс-участницей "Дома-2" Ксенией Шаповал. Девушка рассказала, что они оказались слишком разными, поэтому решили отменить планируемую свадьбу и разорвать отношения. Телеведущий, похоже, совсем отчаялся найти свою любовь и обзавестись наследником, поэтому он обратился со странным предложением к Ольге Бузовой.

Во время съемок передачи "Бородина против Бузовой" Влад обратился к коллеге. Он отметил, что они остались единственные телеведущие проекта "Дом-2", не имеющие детей. Кадони предложил Бузовой завести ребенка, если к 40 годам никто из них не создаст семью. "Мои мозги, твоя красота – это идеальная история. Главное, не наоборот!", – с иронией сказал он.

Ольга напомнила Владу, что она не свободна. Телеведущая счастлива в отношениях с блогером Давидом Манукяном. Она надеется, что их союз продлится всю жизнь, поэтому вынуждена отклонить предложение коллеги. "У меня есть в "нычке" гены", – ответила Бузова.

Напомним, Ольга состоит в отношениях с Давидом на протяжении девяти месяцев. Певица познакомилась с молодым человеком на съемках клипа на песню "Лайкер", однако блогер лишь со временем завоевал сердце знаменитости.

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Источник — dni.ru
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